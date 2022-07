Britischer Prinz George feiert neunten Geburtstag

The Duchess Of Cambridge/PA Media/dpa

Prinz Georgefeiert seinen neunten Geburtstag. Der Kensington Palast veröffentlichte zu seinem Festtag am Freitag ein Foto des Dritten in der britischen Thronfolge an einem Strand in Großbritannien.

Er trägt ein hellblaues Polo-Shirt und lächelt in die Kamera. Die gescheitelten Haare hängen ihm ins Gesicht. Das Foto hat wie häufig seine Mutter Herzogin Kate geschossen.

George is turning 9! 🎂🎈 pic.twitter.com/3VmttlX8ui — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2022

Glückwünsche kamen unter anderem vom Twitter-Account des Buckingham-Palasts. «Wünschen Prinz George zum neunten Geburtstag alles Gute», hieß es dort. Dazu veröffentlichte der Palast ein Foto, das George mit Queen Elizabeth II. (96) zeigt. George, der seine Uroma früher mit «Gan-Gan» angesprochen haben soll, schaut sie darauf liebevoll an. Die Kapelle der Wachsoldaten am Buckingham-Palast spielte «Happy Birthday» für den Prinzen.

🎂 Wishing a very Happy 9th Birthday to Prince George! pic.twitter.com/RenASYiAsU — The Royal Family (@RoyalFamily) July 22, 2022

Der älteste Sohn von Kate und Prinz William (beide 40) war in den vergangenen Monaten immer wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. So hatte er an der Seite seiner Eltern, sowie seiner Schwester Charlotte (7) und seines Bruders Prinz Louis (4) mehrere Veranstaltungen zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) besucht. Zuletzt war er auch beim Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon dabei.