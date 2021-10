Halle Berry wird in ihrem neuen Film blutig geschlagen

Voller Körpereinsatz: Schauspielerin Halle Berry hat sich in «Monster's Ball» bereits zwei Rippen gebrochen. Für ihren neuesten Film und ihr Regiedebüt prügelt sie sich als Kampfsportlerin.

In ihrem neuen film spielt Halle eine ehemalige MMA-Kämpferin.

Halle Berry ist im Trailer zu ihrem Regiedebüt als Kampfsportlerin zu sehen. Bei einem illegalen Kampf wird ihr Gesicht blutig geschlagen.

Im Drama «Bruised» (Verletzt) spielt die 55-Jährige die ehemalige MMA-Kämpferin Jackie Justice, die wieder in den Ring steigt, nachdem sie lange als Putzfrau gearbeitet hat. Plötzlich muss sie sich zudem um ihren kleinen Sohn kümmern. MMA steht für Mixed Martial Arts, also Gemischte Kampfkünste.

Netflix veröffentlichte den Trailer am Donnerstagabend, der vollständige Film soll ab dem 17. November in einzelnen Kinos und ab dem 24. November bei dem Streamingdienst zu sehen sein.

Beim Dreh hatte sich die Oscar-Preisträgerin («Monster's Ball») zwei Rippen gebrochen, wie sie dem Branchenmagazin «Entertainment Weekly» im August erzählte. Als sie sich 2019 bei den Dreharbeiten zu «John Wick: Kapitel 3» Rippen gebrochen habe, seien die Arbeiten für Monate unterbrochen worden. Diesmal habe sie keine Versicherung informieren wollen: «Weil es ein Independent-Film war, hatten wir kein großes Budget. Die Regisseurin in mir sagte: "Ich bin nicht so weit gekommen und habe so hart gearbeitet, um nach Hause zu gehen."»