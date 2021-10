Koch der Queen: Prinz Harry mochte einfaches Essen

Der gebürtige Hesse Stefan Pappert kocht für die Queen und ist Chefkoch im Wembley-Stadion - und kennt so die Essgewohnheiten der britischen Royals.

«Prinz Harry zum Beispiel war schon immer anders. Er mochte einfaches Essen», sagte Pappert in einem Interview mit dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Auch an den verstorbenen Prinz Philip erinnert sich Pappert gerne: «Er kam öfter zu uns und wollte wissen, was es für die Angestellten gab - und hat sich manchmal für das Personalessen entschieden.» Er habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt, fasste der aus dem nordhessischen Niederkalbach stammende Koch zusammen.

Pappert berichtete auch von seinen vielen Begegnungen mit Berühmtheiten wie Elton John, David Beckham oder Ed Sheeran - und dass er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt.