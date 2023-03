«Let's Dance»-Aus für Abdelkarim, Becker-Tochter gelobt

Komiker Abdelkarim ist der zweite Star, für den in der Tanz-Show «Let's Dance» Schluss ist.

Der 41-Jährige und seine Partnerin Kathrin Menzinger konnten mit ihrem Slowfox in der Nacht auf Samstag weder die Jury noch das Publikum überzeugen. Von den Juroren bekamen sie nur zehn Punkte, die schlechteste Bewertung an dem Abend. Das Publikum wählte sie schließlich raus.

Dabei hatte Jurorin Motsi Mabuse noch Abdelkarims Fortschritte gelobt. Der an dem Abend wieder besonders streng auftretende Wertungsrichter Joachim Llambi (58), der Abdelkarim in der vorangegangen Folge nur einen Punkt gegeben hatte, zeigte sich erneut gnadenlos: «Der Tanz ist vorbei» und «wir haben überlebt», lauteten die einzigen positiven Punkte, die er an dem Auftritt finden konnte. Der Komiker nahm es mit Humor: «Ich bin ja wirklich, was Tanzen angeht, definitiv Fremdkörper.»

Stars tanzten zu Musik aus Geburtsjahr

In der Sendung tanzten an dem Abend alle Stars zu Musik aus ihrem Geburtsjahr und erzählten aus ihrer Kindheit. Anna Ermakova, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, zeigte zu «Music» von Madonna ihr Können im Cha-Cha-Cha und wurde von Motsi Mabuse für ihre Beinarbeit gelobt. Sie habe noch nie so schöne Füße bei «Let's Dance» bei der Arbeit gesehen, schwärmte Mabuse. «Einfach klasse, klasse, klasse».

Im Clip von der Vorbereitung für die Sendung erzählte Ermakova davon, wie sie schon als Kind von der Presse belagert worden sei, was sie damals aber noch nicht realisiert habe: «Das war ganz normal, was, wie ich jetzt weiß, nicht normal ist.» Die 22-Jährige und ihr Partner Valentin Lusin holten erneut die meisten Jury-Punkte. Ganze 29 Punkte gaben die drei Juroren ihnen - genauso viel bekamen Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy (35) und Patricija Ionel für ihren Jive.

Publikum will Zugabe von «Knossi»

Für große Begeisterung sorgten an dem Abend noch Twitch-Star Jens «Knossi» Knossalla (36) und seine Partnerin Isabel Edvardsson mit ihrem Jive zu «Danger Zone» aus dem Soundtrack von «Top Gun» (1986). Als die beiden fertig waren, forderte das Publikum unter lautem Klatschen eine Zugabe, Motsi Mabuse jubelte ihnen ebenfalls zu. Sie sei schon in der Mitte des Auftritts aufgestanden - zuerst ganz alleine, aber egal, sagte sie.

Buh-Rufe gab es indes für Joachim Llambi, als er die Tango-Einlage von Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) und Vadim Garbuzov auseinandernahm. Nach dem Auftritt von Timon Krause (28) verteidigte der Juror seine harte Gangart: «Manchmal helfen ja mal ein paar starke Worte, dann wird man mal ein bisschen wach». Einer schaffte es, ihn dann aber doch noch zu überzeugen: Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy erhielt zehn Punkte für seinen Jive - und ungewöhnlich viel Lob. Nun sind noch zwölf Paare im Rennen.