Neue Runde für «Wer stiehlt mir die Show?»

Joko Winterscheidt setzt ein weiteres Mal seinen Quizmaster-Job aufs Spiel. Die ProSieben-Show «Wer stiehlt mir die Show?» geht am Dienstag (20.15 Uhr) in die dritte Runde.

Die Komikerin Anke Engelke, der Sänger Mark Forster und der Entertainer Riccardo Simonetti treten diesmal gegen das ProSieben-Aushängeschild Joko an. Das ungewöhnliche Konzept, dass Kandidaten einem Quizmaster seine Rolle abjagen, war einer der Überraschungserfolge des Jahres 2021. Als Show-Dino Thomas Gottschalk Ende Januar die Moderation übernahm, schalteten mehr als 2,5 Millionen Zuschauer ein.

Anke Engelke kennen alle

Die Rolle des altvertrauten Sympathieträgers fällt dieses Mal offensichtlich Anke Engelke zu, die einen ihren ersten Auftritte 1979 im ZDF-Ferienprogramm für Kinder hatte und heute zu Deutschlands wichtigsten Comedians gehört. Sänger Mark Forster («Übermorgen») dürfte das ganz junge Publikum abholen. Model und Moderator Riccardo Simonetti («Joko & Klaas gegen ProSieben») rundet den Mix ab. Aus der Welt der Nicht-Prominenten kommt jedes Mal ein Normalsterblicher dazu. Dass diese Normalos, die nur an einem Abend auftreten, es am schwersten haben, war in den ersten Folgen immer wieder zu sehen.

Aber auch das Lager der Prominenten hatte nicht nur mit Wissenslücken bei Geschichtsdaten und Erdkunde zu kämpfen: Rapperin Shirin David verletzte sich bei den Proben zu einer im August ausgestrahlten Folge, zog aber dennoch ihren Auftritt durch. Was erst nach der Show im Krankenhaus rauskam: Ihr Knöchel war gebrochen. Sechs Wochen Gips.

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss jemand die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die verbleibende Person an. Wer siegt, darf «Wer stiehlt mir die Show?» in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Direkt im Anschluss an «Wer stiehlt mir die Show?» zeigt ProSieben immer dienstags die vierte Staffel der Sitcom «jerks.» mit Christian Ulmen und Fahri Yardim als Free-TV-Premiere.