Prinz Harry: Erkenne meinen Vater und Bruder nicht wieder

Der britische Prinz Harry hat öffentlich das tiefe Zerwürfnis zwischen ihm und König Charles III. und Prinz William beschrieben. «Ich will meinen Vater zurück. Ich will meinen Bruder zurück. Momentan erkenne ich sie nicht wieder», sagte der 38-Jährige in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem britischen Sender ITV. Genauso würden die beiden aber wohl auch ihn derzeit nicht wiedererkennen. «Vergebung ist aber zu 100 Prozent eine Möglichkeit.» Er hoffe auf Versöhnung, betonte Harry.

Das Interview begleitet die Veröffentlichung seiner Memoiren «Spare» (deutsch: «Reserve»), die ab Dienstag (10. Januar) in Buchläden erhältlich sein sollen. In Spanien waren sie versehentlich bereits am Donnerstag kurzzeitig in einigen Buchläden erhältlich. Britische Medien berichten seitdem über pikante Details des Buches.

Die schwersten Vorwürfe soll Harry im Buch gegen seinen Bruder Prinz William (40) erheben, der ihn gar im Streit zu Boden geworfen und verletzt haben soll. Auslöser waren demnach Vorwürfe gegen Meghan. Die Rivalität mit dem großen Bruder klingt mit der Bezeichnung «Reserve» bereits im Titel des Buchs an. Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder stehen sich den publik gewordenen Äußerungen zufolge schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Harry bezeichnet William in dem Buch demnach als «geliebten Bruder» und «größten Gegenspieler».