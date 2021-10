Schweighöfer und Fee: Gemeinsamer Dreh mit festen Regeln

Das Schauspieler-Paar Matthias Schweighöfer (40) und Ruby O. Fee (25) hat seinen ersten gemeinsamen Film auch als Herausforderung empfunden.

«Am Anfang waren wir etwas angespannt, weil wir nicht wussten, was passiert. Es war wie eine Prüfung für uns», sagte Fee der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben in der Zeit viel gelernt und sind als Team zusammengewachsen.»

Schweighöfer erklärte, die beiden hätten Absprachen getroffen, um mit der Situation besser umgehen zu können. «Eine Regel lautete: Wenn wir ins Hotelzimmer kommen, reden wir nicht mehr über den Drehtag. Das bleibt am Set. Das haben wir gut durchgezogen, ich war echt stolz auf uns.»

Die Dreharbeiten zu der Gaunerkomödie «Army Of Thieves», die am Freitag bei Netflix anläuft, fanden vor einem Jahr in Prag statt. Die tschechische Hauptstadt galt damals als Corona-Hotspot.

«In dieser Zeit durfte ich nicht nach Hause, um die Kinder zu sehen, weil wir rund fünf Monate in Prag und teilweise in Quarantäne festhingen. Es ging nichts mehr», erinnerte sich Schweighöfer. Er hat aus der langjährigen Beziehung mit seiner Ex-Freundin Ani Schromm einen Sohn und eine Tochter. «Wenn Ruby nicht bei dem Film mitgemacht hätte, hätte ich sie auch nicht sehen können. So war ich dankbar, dass ich einen Teil der Familie bei mir hatte. Das war ja echt eine schwierige Zeit im Herbst-Lockdown.»