Sicherer Familienurlaub trotz Coronavirus

Mit zunehmender Zahl an Geimpften und Genesenen öffnet sich die Welt langsam wieder für Reisende: Flug- und Bahnreisen sind zu vielen Destinationen wieder verfügbar, die Quarantäne-Pflicht besteht nur noch für Hoch-Risikoländer und vielerorts werden die Einschränkungen im Alltags- und Nachtleben nach und nach gelockert. Es verwundert also kaum, dass viele Familien nun ihren langersehnten Urlaub planen, um die verlorene Zeit aufzuholen.

Leider infizieren sich mit den neugewonnenen Freiheiten aber auch wieder viele Menschen mit dem Corona-Virus. Fatalerweise sind davon aktuell Kinder am schwersten betroffen: In der Altersgruppe von fünf bis neun Jahren sind die Neuinfektionen aktuell am höchsten. Es ist deshalb besonders bei Reisen mit der ganzen Familie wichtig, Vorsicht walten zu lassen, um sich keinem Infektionsrisiko auszusetzen. Hier finden Sie hilfreiche Tipps für einen sicheren Familienurlaub!

Gründliche Reiseplanung

In Zeiten einer Pandemie ist eine gute Reiseplanung sehr wichtig, um mögliche Ansteckungsquellen so gut es geht zu vermeiden. Dazu gehört zunächst die Auswahl des gewünschten Transportmittels: Wo können Menschenansammlungen am einfachsten vermieden werden? Wie lange werden Sie sich insgesamt in einem geschlossenen Raum mit anderen Passagieren aufhalten? Sowohl Flug- als auch Bahnreisen bergen dabei natürlich potenzielle Risiken, bei kürzeren Strecken ist deshalb vermutlich eine Fahrt im eigenen PKW die beste Wahl.

Für weiter entfernte Ziele ist es dann essentiell, ausreichend medizinische Masken für die ganze Familie mitzunehmen – für Kinder ab 2 Jahren gibt es dafür mittlerweile einen speziellen Mund-Nasen-Schutz, welcher auf die richtigen Proportionen abgemessen wurde und so eine bessere Passform bietet. Berechnen Sie bei längeren Reisezeiten auch zusätzliche Masken zum Wechseln ein.

Auch Handdesinfektionsgel, sowie Desinfektionstücher für Oberflächen sollten in ausreichender Menge mitgeführt werden: Insbesondere Wickeltische in öffentlichen Toiletten, von Servicepersonal ausgeteiltes Spielzeug und Oberflächen in Wartebereichen sollten immer gereinigt werden, bevor Sie oder Ihre Kinder mit ihnen in Kontakt kommen. Dabei sollte bei Flugreisen jedoch auf die Bestimmungen für die maximal zulässige Flüssigkeitsmenge im Handgepäck geachtet werden.

Zum Bahnhof bzw. Flughafen selbst sollten Sie falls möglich öffentliche Verkehrsmittel vermeiden. Nehmen Sie stattdessen das eigene Auto und buchen Sie einen Langzeitparkplatz im Voraus. Planen Sie beispielsweise einen Flug mit einer der großen Airlines, finden Sie online viele günstige Angebote fürs Parken Düsseldorf Flughafen. Damit machen Sie die Reise für Ihren Nachwuchs insgesamt deutlich angenehmer und minimieren gleichzeitig das Infektionsrisiko.

Zu beachtende Formalien

Sowohl für eine Flugreise, als auch eine Anfahrt mit der Bahn ist eine gründliche Vorbereitung essentiell für einen Urlaub ohne böse Überraschungen. Wichtig ist zunächst, die jeweiligen Einreisebestimmungen und geltenden Corona-Maßnahmen im Zielort gut zu kennen.

Achten Sie dabei insbesondere darauf, welche Regelungen für Kinder ohne Impfnachweis gelten. Denn sollten Sie und/oder Ihre Kinder nicht geimpft sein, wird höchstwahrscheinlich bei der Einreise die Vorlage eines negativen PCR-Tests verlangt. Diesen sollten Sie rechtzeitig und mit ausreichendem Vorlauf einplanen. In den meisten Fällen darf das Testergebnis maximal 48 Stunden vor Abflug erstellt worden sein, was bedeutet, dass das Zeitfenster begrenzt ist. Informieren Sie sich rechtzeitig, wo Sie einen PCR Test anfertigen lassen können und vereinbaren Sie falls möglich schon im Voraus einen Termin.

Gehen Sie unbedingt auch kurz vor der Abreise nochmal alles wichtigen Punkte durch – Regelungen können laufend aktualisiert werden und Sie sollten sicherstellen, auch wirklich auf dem neusten Stand zu sein. Informieren Sie sich gleichzeitig auch, welche Regelungen für Ihre Rückkehr nach Deutschland gelten.

Darüber hinaus könnte sich der Abschluss einer speziellen Reiserversicherung lohnen, welche Beispielsweise die Stornierung einer geplanten Reise, aber auch den vorzeitigen Abbruch des Urlaubs, sowie eine nicht vorhergesehene Quarantäne absichert. Dabei ist es jedoch wichtig, darauf zu achten, dass COVID-19 nicht explizit in der Versicherungspolice als Grund ausgeschlossen wird.

Aufenthaltszeiten minimieren

Wenn es dann endlich in den Urlaub geht, sollten Sie insbesondere an Knotenpunkten oder Orten mit nicht vermeidbaren Menschenmengen besonders vorsichtig sein und Aufenthaltszeiten so gut es geht vermeiden. Dies betrifft beispielsweise Rastplätze und Tankstellen, Schalter für Check-In und Gepäckabgabe oder Räumlichkeiten für wartende Passagiere.

Um Warteschlangen zu umgehen, ist es bei Flugreisen empfehlenswert, Angebote für den Online-Check-In zu nutzen wann immer es geht. Bei manchen Airlines kann auch das Gepäck schon einen Tag im Voraus abgegeben werden. Falls dies nicht möglich ist, halten Sie stets 1,5m Abstand zu anderen Reisenden und erinnern Sie auch Ihre Kinder immer wieder daran, sich nicht zu weit von Ihnen zu entfernen. Zwischendurch sollte sich außerdem jedes Familienmitglied regelmäßig (und gründlich!) die Hände waschen und / oder desinfizieren.

Bei der Ankunft am Zielort sollte der Flughafen oder Bahnhof auf schnellstem Wege verlassen werden. Auch hier empfiehlt sich das Anmieten eines eigenen PKWs gegenüber dem Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel. Falls Ihre Unterkunft einen Shuttle vom und zum Flughafen anbietet, sollten Sie sichergehen, dass dieser nach dem Transport eines jeden Gastes gründlich desinfiziert wird, bevor Sie einsteigen.