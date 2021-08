Laschet kämpft im Triell gegen den Abwärtstrend

Mit Attacken gegen SPD und Grüne hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet im ersten TV-Triell bei RTL und n-tv versucht, aus der Defensive zu kommen. Mit Blick auf den Truppenabzug aus Afghanistan sprach er von „einem Desaster auch der Bundesregierung“, an der das von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geführte Bundesfinanzministerium große Mitschuld trage.

Bundestagswahl: SPD legt in Umfrage weiter zu – Scholz schließt Rot-Grün-Rot nicht aus

Scholz konterte: „Die schlechte Zeit für die Bundeswehr war in der schwarz-gelben Koalition.“ Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock warf der gesamten Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD vor, sich weggeduckt zu haben: „Sie haben innenpolitische Motive über außenpolitische Verantwortung gestellt“, sagte Baerbock.

Die drei Kanzlerkandidaten verweigerten allerdings auf die Frage, warum einer der anderen Kandidaten „nicht Kanzler kann“, jeweils die Antwort. „Ich glaube, dass das nicht der Stil ist, den wir in Deutschland pflegen sollten, dass wir über die anderen sagen, was sie nicht können“, sagte Scholz.

Mit Blick auf ein mögliches rot-grün-rotes Bündnis machte Laschet Scholz schwere Vorwürfe. Der SPD-Kanzlerkandidat hält sich nach wie vor eine Koalition mit der Linkspartei offen. Zur Begründung hatte Scholz im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gesagt, „dass nach der Absage an eine Koalition die Frage nach der nächsten folgt. Und irgendwann diskutiert das Land nicht mehr über das Wohl des Landes, sondern die Ränke von Parteien“.

Das Aufeinandertreffen der drei Kanzlerkandidaten war mit großer Spannung erwartet worden. Experten zeigten sich überzeugt: Die drei TV-Dreikämpfe vor einem Millionenpublikum – zwei weitere sollen im September folgen – können in der Wählerstimmung noch viel verändern. Insbesondere Laschet steht un­ter großem Druck, da sich der Abwärtstrend der Union zuletzt weiter verfestigt hat. Im jüngsten Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild am Sonntag“ gewinnt die SPD zwei Punkte. Mit 24 Prozent liegt sie nun klar vor der Union, die auf 21 Prozent kommt (-1). Das ist der niedrigste Wert, den Insa jemals für die Union gemessen hat.

Bekannt wurde, dass Laschet an diesem Montag dem CDU-Präsidium seiner Partei einen Plan für den Wahlkampfendspurt vorlegen will. Der sieht vor, dass er in den nächsten zwei Wochen die fünf Kernthemen gemeinsam mit weiteren Köpfen präsentiert: „Klimaneutrales Industrieland (soziale Energiewende als Motor für Klimaschutz)“, „Digitale Modernisierung von Staat und Wirtschaft“, „Entlastung der gesellschaftlichen Mitte (Familie und Bildung)“, „Stärkung der wirtschaftlichen Mitte (Mittelstand)“ sowie „Sicherheit (Innen und Außen)“.

CSU-Chef Markus Söder warnte die Union eindringlich vor einem Machtverlust nach der Wahl am 26. September. „Wir müssen alles tun, um einen historischen Linksrutsch in Deutschland zu verhindern“, sagte der bayerische Ministerpräsident der „Bild am Sonntag“.