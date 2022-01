Wenn man so will, war es Armin Laschets letzter Dienst an seiner Partei. Der Noch-CDU-Vorsitzende, dessen Amtszeit in wenigen Wochen endet, soll seit Mitte Dezember mit den Granden der Union über die Personalie Steinmeier gesprochen und für den amtierenden Bundespräsidenten geworben haben.

Von Hagen Strauß