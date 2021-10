Lehrerverbände empört über Ende der Maskenpflicht

Ab kommendem Dienstag müssen Kinder und Jugendliche in nordrhein-westfälischen Schulen keine Masken mehr im Unterricht an ihrem Sitzplatz tragen. Lehrerverbände, Kommunen und Opposition finden das falsch.

Auch Städtetag befürchtet mehr Quarantänefälle in NRW

Von Dienstag an können Schüler in NRW ihre Maske am Sitzplatz absetzen.

Der Wegfall von Masken im Klassenzimmer sei „hochgradig riskant“, erklärte Sven Christoffer, Vorsitzender von Lehrer NRW. Die Infektionszahlen stiegen derzeit besonders unter Kindern und Jugendlich rasant an. Eine Rückkehr zu mehr Normalität dürfe nicht auf Kosten des Gesundheitsschutzes gehen.

Der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, erklärte, er halte die Entscheidung der Schulministerin für falsch. „Wir befürchten, dass der Unterricht und die Nachmittagsbetreuung ohne Maske zu deutlich mehr Quarantänefällen von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrpersonal führen wird.“ Mit steigenden Quarantänezahlen werde eine dauerhafte Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichtes aber schwieriger.

Auch die Oppositionsparteien im NRW-Landtag kritisierten die Aufhebung der Maskenpflicht. „Gerade die, die sich selbst am wenigsten schützen können, sind nun dem Infektionsgeschehen schutzlos ausgeliefert“, erklärten die SPD-Abgeordneten Jochen Ott und Lisa-Kristin Kapteinat. Für Kinder, die sich wegen ihres Alters oder bestimmter Vorerkrankungen noch gar nicht impfen lassen könnten, seien Masken die einzige Schutzmaßnahme.

Auch Grünen-Bildungspolitikerin Sigrid Beer nannte den Wegfall von Masken „verfrüht“, da ein Großteil der Kinder noch ungeimpft sei. Zudem sei sie im Blick auf den Schulalltag „realitätsfern“: „Gerade kleinere Kinder sitzen eben nicht die ganze Zeit still am Platz und denken nicht immer daran, Abstände zu halten oder die Maske gegebenenfalls schnell wieder aufzusetzen, wenn sie sich in den Räumen bewegen.“

Die Maskenpflicht entfällt laut Ministerium auch bei Ganztags- und Betreuungsangeboten, etwa in Offenen Ganztagsschulen, für die Schülerinnen und Schüler. Auch hier gilt die Neuregelung nur, wenn Kinder und Jugendliche an einem festen Platz sitzen, etwa beim Basteln oder bei Einzelaktivitäten. Abseits des Sitzplatzes müssen in Schulgebäuden aber weiterhin Masken getragen werden.

Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und anderes Personal wird die Maskenpflicht im Unterrichtsraum aufgehoben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird. Auch bei Konferenzen und Besprechungen im Lehrerzimmer müssen am Sitzplatz keine Masken mehr getragen werden.

Testen bleibt wichtig

„Das regelmäßige Testen bleibt ein wichtiger Bestandteil der Schutzmaßnahmen“, erklärte das Schulministerium. Bis zum Beginn der Weihnachtsferien werde in den Grund- und Förderschulen zweimal pro Woche mit dem PCR-Pooltestverfahren getestet, in den weiterführenden Schulen dreimal mit Antigen-Selbsttests.

Bei Infektionsfällen müssen nur noch nachweislich Infizierte und die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne gehen. Das gilt hingegen nicht für vollständig geimpfte oder genesene Menschen, die keine Symptome haben. Die bestehenden Regelungen zur sogenannten Freitestung von engen Kontaktpersonen gelten weiterhin. Demnach kann die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler frühestens am fünften Tag der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder einen „qualifizierten hochwertigen“ Antigen-Schnelltest vorzeitig beendet werden.