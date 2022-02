Leider nicht praxisnah

Ja, aber es lohnt sich trotzdem, über die Vorschläge des Paderborner SPD-Politikers Burkhard Blienert nachzudenken. Zwar richtet es in der besten aller Welten keinen Schaden an, wenn Eltern die Tochter oder den Sohn am Bierglas nippen lassen. Denn in der besten aller Welten sind die Jugendlichen lange vor dem 14. Geburtstag darüber aufgeklärt, dass Alkohol keine Probleme löst, sondern im Gegenteil Probleme schafft – sogar dann, wenn man eigentlich nur fröhlich feiern will. Aber die beste aller Welten entspricht oft nicht der Realität. Viele Erziehungsberechtigte haben selbst ihre Probleme mit Alkohol und anderen Drogen. Sie können gar nicht glaubwürdig aufklären.

