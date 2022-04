Oxana Giesbrecht und ihr Sohn Micha: Das Foto entstand 2008, fünf Jahre vor dem Tod des Jungen. Micha war sechs Monate, als er sich wie zwei weitere Babys in einer Kinderarztpraxis in Bad Salzuflen mit Masern infizierte – weil ein elfjähriger Ungeimpfter Masern hatte und mit im Wartezimmer saß. Micha machte die Krankheit durch und galt als gesund, doch Viren waren in sein Gehirn gewandert und schlummerten dort, bis der Junge fünf war. Da wurde die unheilbare Krankheit SSPE festgestellt. Micha baute immer weiter ab, und wurde zum Schwerstpflegefall. Sein Leben endete nach 14 Jahren. Oxana Giesbrecht wirbt seit der Diagnose SSPE für Masern-Impfungen.

Foto: Althoff