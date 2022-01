Beschämend

Bei allem Respekt, aber die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist offensichtlich nicht ganz bei Trost. So deutlich muss das wohl formuliert werden, wenn die Hilfe Deutschlands für die Ukraine, der ein militärischer Konflikt mit Russland droht, in der Lieferung eines Feldlazaretts bestehen soll.

Als Staatsbürger dieses Landes kann man sich für solch eine Politik nur schämen. Welches Signal sendet die rot-grün-gelbe Bundesregierung damit an das ukrainische Volk? Dass der Einmarsch russischer Truppen bevorsteht und man Tote und Verletzte an der Ostgrenze zu erwarten hat. Und dass Deutschland zur Unterstützung keine Waffen zur Verteidigung liefert, sondern medizinische Hardware. So kommt das in Kiew an.