Bitte Ball flach halten!

Doch direkt nach seinem Sieg am 26. September begann er mit der Erzählung, die Ampel wolle acht Jahre regieren. Die Aufgaben der „Fortschrittskoalition“ seien zu groß, um sie in vier Jahren zu erledigen.



Nun, nach der Kanzlerwahl im Bundestag, möchte man ihm zurufen: Ball bitte flach halten! Tat Angela Merkel nach ihren vier Wahlsiegen je so großspurig? Die CDU verfehlte 2013 die absolute Mehrheit nur knapp, im Konrad-Adenauer-Haus grölten sie „Tage wie diese“ der Band „Die Toten Hosen“. Später rief Merkel sogar Sänger Campino an und entschuldigte sich, dass die CDU „auf ihrem Lied herumgetrampelt“ sei.



