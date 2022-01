Brinkhaus gibt nach

Wer es pathetisch mag, wird Ralph Brinkhaus jetzt recht blumig bescheinigen, er habe „der CDU einen großen Dienst erwiesen“. Wer es hingegen realistisch mag, wird sagen, dass der Druck auf den Mann aus Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) am Ende schlicht zu groß geworden ist. So war sein „freiwilliger“ Verzicht auf den Fraktionsvorsitz nur die logische Konsequenz. Brinkhaus wusste, dass außer zusätzlich zerschlagenem Porzellan für ihn in dieser Situation nicht mehr viel zu holen war.



