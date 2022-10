Bürgergeld ist ungerecht

Ein angestellter, verheirateter Maler mit zwei Kindern hat jetzt vorgerechnet: 2145 Euro netto plus 438 Kindergeld ergeben 2583 Euro. Würde er nicht arbeiten, sondern das neue Bürgergeld kassieren, ginge die Rechnung so: 502 Euro für ihn, 451 Euro für seine Frau, 318 Euro für das sechsjährige Kind und 420 Euro für das 14-jährige Kind – plus 800 Euro Miete und 250 Euro Heizkosten. Das macht 2741 Euro, die der Maler ab 1. Januar vom Staat bekommen könnte. Also 158 Euro mehr für Nichtstun.

