Comeback auf Zeit

Ist es ein genialer Coup oder ein Akt der Ratlosigkeit? Die politische Bewertung der Entscheidung, Marianne Thomann-Stahl (67) noch einmal zur Regierungspräsidentin in Ostwestfalen-Lippe zu machen, liegt im Auge des Betrachters.

Klar ist: Bislang hat sich in den Reihen der FDP, die den Posten laut Koalitionsvertrag besetzen darf, keine geeignete Person gefunden – oder diese Personen haben abgewunken, weil sie ihre Stelle nicht aufgeben oder vor der Landtagswahl am 15. Mai kein berufliches Risiko eingehen wollen. Darum braucht sich Marianne Thomann-Stahl keine Gedanken zu machen. Ihr Job ist es nun, die Großbehörde mit ihrer Erfahrung so lange zu leiten, bis nach der Wahl eine Entscheidung fallen wird.