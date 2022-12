Nach der Corona-Pandemie: Wer bittet wen um Verzeihung?

Bielefeld

Wenn Christian Drosten die Corona-Pandemie für beendet erklärt, dann ist sie beendet. Jedenfalls scheinen „die“ Medien in Deutschland auf dieses Urteil des durch Covid-19 bekannt gewordenen Virologen der Berliner Charité gewartet zu haben, bevor sie wahrzunehmen in der Lage sind, dass in anderen europäischen Ländern Corona kaum noch eine Rolle spielt – weder im Alltag noch in der Berichterstattung.