Das große Versprechen

Professionelle Regierungsbildung und ein extrem ambitioniertes Programm: Keine Frage, die Ampel-Koalition hat sich mächtig etwas vorgenommen. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP will nicht nur reagieren, es will regieren – einen neuen Stil, am besten eine Ära prägen.

Von Ulrich Windolph