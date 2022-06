Das ist Demokratie - langweilig wird es nie

Die Bürgerbeteiligung zum OWL-Forum geht in die entscheidende Phase. Folgerichtig ist beim zweiten Kulturdialog verstärkt die Frage diskutiert worden, wie man möglichst viele Menschen erreicht.

Kommentar zum geplanten OWL-Forum in Herford

Es ist zu hoffen, dass die in den nächsten Tagen an den Start gehende Homepage auf große Akzeptanz stößt.

Vor allem die angekündigten Chatforen können als Plattform für einen intensiven Meinungsaustausch dienen. Und natürlich die Gespräche: Weitere Treffen sind in Planung.