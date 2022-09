Das ist hoffentlich nur der Anfang

Kommentar zur längeren Laufzeit der Atomkraftwerke in Deutschland

Zwei der drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen über das Jahresende hinaus weiter im Betrieb bleiben. Was für die Grünen ein großer Schritt sein mag, ist aus Sicht vieler Menschen, die sich längst nicht mehr nur vor Versorgungsengpässen beim Gas, sondern auch beim Strom fürchten, eine Selbstverständlichkeit. Doch Energiepolitik ist hierzulande schon immer ein heißes Eisen gewesen. Aber auch jetzt, während ein Krieg auf europäischem Boden tobt? Pragmatische Politik sieht anders aus. Und schon droht neuer Streit in der Ampel-Koalition.

Von Ulrich Windolph