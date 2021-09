Kommentar zur Konjunkturumfrage in der Industrie

Mittelstand – das klingt so ähnlich wie Mittelmaß. Im Vergleich zu den Umsätzen so mancher Konzern-Giganten mag das ja sogar zutreffen. Doch was Krisenfestigkeit, Reaktionsfähigkeit und Beständigkeit betrifft, ist der Mittelstand das Maß der Dinge.

Von Andreas Kolesch