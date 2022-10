Das reicht nicht, CDU!

Die Ampel-Koalition um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bietet mehr als genug Angriffsfläche – und das nicht nur beim Streit um die Laufzeit der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. So hat das „Machtwort“ Anfang dieser Woche eher die Ohnmacht und das Misstrauen der drei Regierungspartner untereinander dokumentiert. Kein Wunder also, dass Oppositionsführer Friedrich Merz keine Gelegenheit auslässt, um SPD, Grüne und FDP zu kritisieren. Dabei ist es um seine CDU alles andere als gut bestellt. Die Union ist nur bedingt einsatzbereit und fällt bis auf Weiteres als Regierungspartei im Bund aus.

Von CDU-Chef Friedrich Merz kam dieser Tage der bemerkenswerte Satz, das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Atomstreit sei „der vorletzte Pfeil, den der Regierungschef im Köcher hat, wenn es darum geht, seine Koalition zu disziplinieren“. Das letzte Instrument wäre nach Merz-Logik dann die Vertrauensfrage im Bundestag. Was die Frage aufwirft: Redet da einer, der sich selbst schon auf den Umzug ins Kanzleramt vorbereitet?

Nun muss ein Oppositionsführer immer das Ziel haben, selbst Kanzler zu werden – jedenfalls dann, wenn er die Noch-Volkspartei CDU/CSU vertritt. Und an Selbstbewusstsein hat es dem 66-jährigen Sauerländer auch noch nie gemangelt. Gleichwohl dürfte man im Konrad-Adenauer-Haus eher erschrocken sein ob des Gedankens, urplötzlich selbst wieder in Regierungsverantwortung zu sein. Und das aus gutem schlechten Grund, denn der Erneuerungsprozess der CDU ist längst nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil hängen den Christdemokraten die 16 Jahre der Ära Angela Merkel mittlerweile wie ein Mühlstein am Hals. Denn viele der Probleme, mit denen sich die Regierung Scholz heute eher schlecht als recht herumschlägt, sind in den vier Regierungszeiten der Kanzlerin verursacht oder verschlimmert worden. Und das hat die Lage Deutschlands so brisant gemacht, wie sie es nun einmal ist.

Bundeswehr kaputt gespart, Energiewende verschleppt, Atomausstieg überstürzt und Kreml-Chef Wladimir Putin komplett verkannt. Die Liste der Versäumnisse ist lang und es gibt Abhängigkeiten, wohin man auch schaut: energiepolitisch (von Russland), sicherheitspolitisch (von den USA) und wirtschaftspolitisch (von China). Auch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine kam ja längst nicht so überraschend, wie es Unionspolitiker heute entschuldigend gern glauben machen wollen. Man hätte den osteuropäischen Nachbarländern einfach nur besser zuhören und ihnen vor allem auch Glauben schenken müssen.

Gewiss: Niemand trägt für all das weniger Verantwortung als Merz. Aber darauf kann er sich natürlich nicht berufen. Und ja, un­ter Merz hat sich das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU deutlich verbessert. Auch die Bilanz der vier Landtagswahlen in diesem Jahr hätte schlechter ausfallen können: Den zwei Niederlagen im Saarland und in Niedersachsen stehen die zwei Siege in Schleswig-Holstein und vor allem im wichtigen NRW gegenüber. Schließlich steht Merz persönlich für eine kraftvolle Opposition im Parlament – zweifellos seine stärkste Rolle. Bleibt bloß die Frage, ob diese Opposition angesichts der globalen Krisen- und Konfliktlage konstruktiv genug ausfällt. Und da lässt nicht nur sein törichtes Wort vom „Sozialtourismus“ große Zweifel aufkommen.

Der klare Vorsprung der CDU vor SPD und Grünen in den Meinungsumfragen mag Merz und seine Partei freuen. Doch ist das nicht ein Zeichen ei­gener Stärke, sondern eines der Schwäche der Ampel-Regierung. Ohnedies können die 27 oder 28 Prozent, die die Demoskopen notieren, keinen Spitzenpolitiker der Union im Ernst zufrieden stellen. Vom eigenen Anspruch ist die CDU/CSU hier mindestens ebenso weit entfernt wie sie es personell und programmatisch ist. Noch also sollten Merz und die Seinen besser darauf hoffen, dass Scholz seinen letzten Pfeil lieber im Köcher lässt.