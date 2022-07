Das Signal des Kanzlers

Eine Lohn-Preis-Spirale verhindern und so die hohe Inflation abschwächen? Der Kanzler hat wahrlich Großes vor. Dazu nimmt er den berechtigten Vorwurf in Kauf, die Politik mische sich in die Tarifautonomie ein. Doch das ist nur ein Risiko. Sowohl seitens der Koalitionspartner FDP und Grüne als auch von Ökonomen gab es zuletzt Kritik an der Idee, eine steuerfreie Einmalzahlung könne reguläre Gehaltserhöhungen ersetzen. Auch SPD-Chefin Saskia Esken äußerte sich entsprechend. Vorbehaltlose Unterstützung für den eigenen Kanzler sieht gewiss anders aus. Prompt ruderte Scholz nun im ARD-Sommerinterview zurück.

