Das wird nicht reichen

Hendrik Wüst (CDU, von links nach rechts), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Olaf Scholz (SPD), geschäftsführender Bundesfinanzminister, und Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, nehmen im Anschluss an die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten an einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt teil.

Und so unbegreiflich es auch klingen mag: Wir müssen jetzt vor allem die Ungeimpften schützen. Warum? Ganz einfach: Diese Menschen haben bei einer Infektion ein viel höheres Risiko als Geimpfte, ins Krankenhaus zu kommen. Was die Kliniken und das Personal längst an und über alle Grenzen der Belastbarkeit führt und so das gesamte Gesundheitssystem in Gefahr bringt.