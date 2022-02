Daten- oder Opferschutz?

Schickt die Bahn mehr Kontrolleure in ihre Züge, findet sie mehr Schwarzfahrer. Ähnlich ist es bei der Polizei, die seit dem Missbrauchsfall Lügde auf Anweisung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums die Verfolgung von Kindesmissbrauch und sogenannter Kinderpornografie zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht hat.

Landeten entsprechende Hinweise, Anzeigen und Durchsuchungsbeschlüsse früher schon mal unten im Vorgangsstapel, so haben diese Fälle jetzt Priorität – auch, weil mehr Personal zur Verfügung steht, das die Kreispolizeibehörden allerdings aus anderen Kommissariaten abziehen mussten.

Das Engagement der Polizei, gepaart mit einer viel sensibler gewordenen Gesellschaft, lohnt sich. 23 Prozent mehr Fälle von Kindesmissbrauch wurden im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen aufgedeckt. Und das bedeutet eben manchmal auch, dass Kriminalbeamtinnen und -beamte, wenn sie mit ei­nem Durchsuchungsbeschluss an der Haustür klopfen, das Martyrium eines Kindes beenden. Kann die Arbeit eines Polizisten erfüllender sein?

Die gestiegene Zahl aufgedeckter Fälle darf allerdings nicht den Eindruck erwecken, als habe die Polizei, als habe die Gesellschaft das Problem im Griff. Der Missbrauch von Kindern ist verbreiteter, als es sich die meisten von uns vorstellen möchten, und die Täter sind in allen sozialen Schichten zu finden.

Das gilt auch für den Besitz sogenannter Kinderpornografie, die vom Kindesmissbrauch nicht zu trennen ist. Es ist noch nicht allzu lange her, dass ein in der Öffentlichkeit stehender, sozial engagierter Ostwestfale unter Kinderporno-Verdacht stand, aber Ermittler seine gut verschlüsselte Festplatte nicht öffnen konnten – und das Verfahren einstellen mussten.

Kein Tatort, keine Statistik

Ein anderes Hemmnis bei der Verfolgung Tatverdächtiger, die Fotos oder Videos gequälter, schreiender Säuglinge, Kinder und Jugendlicher sammeln, ist von der Politik zu verantworten – namentlich von der FDP, die sich mehrheitlich weiter gegen eine Vorratsdatenspeicherung sperrt. Die Folgen erleben Polizisten und Staatsanwälte täglich. So gehen beispielsweise jedes Jahr mehr als 55.000 Hinweise auf mögliche Pädokriminelle aus den USA beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden ein, das in etwa 30.000 Fällen Ermittlungsansätze sieht.

Allerdings kommt die Polizei nach BKA-Angaben in knapp zehn Prozent dieser Fälle nicht weiter, weil die Taten schon einige Zeit zurückliegen und die Internetanbieter die Verbindungsdaten gelöscht haben. Diese Fälle – im Jahr 2020 sollen es laut BKA in Deutschland 2600 gewesen sein – tauchen in keiner Kriminalitätsstatistik auf, weil man keinen Tatort benennen kann.

Jeder kann sich deshalb ja mal fragen, was ihm wichtiger ist: Datenschutz oder Opferschutz?