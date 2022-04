Denken reicht nicht

Erst die Debatte um längere Laufzeiten für die verbliebenen Atomkraftwerke, jetzt der Vorstoß von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zum Erdgas-Fracking in Nordrhein-Westfalen: Auch bislang Undenkbares kommt angesichts der als fatal erkannten Energie-Abhängigkeit von Russland auf die Tagesordnung. Und das ist auch richtig so.

Wenn es Alternativen etwa zum ja noch keineswegs gesicherten Import von Flüssiggas aus Katar geben sollte, dann müssen die geprüft werden. Eine Prüfung bedeutet ja noch nicht, dass am Ende eine positive Entscheidung stehen muss. Gerade beim Fracking gibt es viele Fragezeichen. Alle bisher erprobten Methoden zum Aufschließen von Gasvorkommen in tiefen Gesteinsschichten haben sich als hochgradig riskant für das Grundwasser erwiesen. So etwas wäre weder politisch noch juristisch durchsetzbar. Was aber, wenn es mittlerweile schonendere Verfahren geben sollte, wie es manche Fachleute für möglich halten?