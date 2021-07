Der Sport und die Werte

Es ist eine Illusion, zu glauben, Sport stehe per se für Werte wie Toleranz, Respekt und Menschenwürde. Im Kleinen, im Verein zu Hause, zwischen Sportlern – da mag das so sein. Aber in der Welt des großen Sports, in der Funktionäre mehr zählen als jene, die die Leistungen bringen, da gelten ganz andere Werte: Macht und Geld.

Von Christian Althoff