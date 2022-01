Der Weg der CDU ist lang

Mit Tränen in den Augen hat man Friedrich Merz auch noch nicht oft gesehen. Doch dieses Wahlergebnis übersteigt wohl sogar das, was sich der selbstbewusste Sauerländer erhofft hatte. Von wegen "80 Prozent plus X", von denen er zuletzt öffentlich sprach: Der 34. Parteitag macht den 66-Jährigen mit starken 94,62 Prozent zum Vorsitzenden. Ein beeindruckendes Votum, das zweierlei zeigt: Der zuvor zweimal gescheiterte Merz ist die letzte verbliebene Hoffnung seiner Partei und die CDU in ziemlich großer Not.

