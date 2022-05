Der Wille ist da

Mindestens 1000 zusätzliche Windkraftanlagen in den nächsten fünf Jahren, weniger Flächenverbrauch und ein vorgezogener Kohleausstieg bis 2030. Was im Eckpunktepapier für ein mögliches Regierungsbündnis aus CDU und Grünen in NRW steht, löst bei manchen Christdemokraten regelrecht Schnappatmung aus.

Von Ulrich Windolph