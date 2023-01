Die Entscheidung zu Kampfpanzern naht

Bald in der Ukraine im Einsatz? Ein Panzer der polnischen Armee vom Typ Leopard 2 – produziert in Deutschland.

Doch am Ende stellt sich die Frage: Lässt Wladimir Putins Russland der westlichen Allianz überhaupt eine Wahl?

So schlug Polens Präsident Andrzej Duda in dieser Woche bei seinem Besuch in der Ukraine ei­ne Koalitionslösung vor, bei der mehrere europäische Staaten der Ukraine Leopard-Panzer liefern könnten. Auch Finnland hat dazu jetzt seine Bereitschaft signalisiert.

Die Idee ist nicht neu, bis zu 13 europäische Staaten könnten mitmachen. Experten halten es für möglich, dass so ein beachtliches Kontingent an Leopard-Panzern zustande kommt. Spätestens bei dem nächste Woche stattfindenden Treffen im „Ramstein-Format“ auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in der Pfalz dürfte das Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

Für die Kanzlerpartei SPD bringt das zusätzlichen Druck. Erst recht, weil sich jetzt nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Wehrbeauftragten Eva Högl auch eine gewichtige Stimme aus der eigenen Partei deutlich für eine Lieferung ausgesprochen hat. Und selbst wenn man bei ei­ner solchen Initiative nicht direkt mitmachen würde, spielt Deutschland eine entscheidende Rolle. Als ursprünglicher Exporteur der Leopard-Panzer müsste die Bundesregierung einer Weitergabe nämlich zustimmen. Schon vor Monaten war genau daran eine entsprechende Initiative Spaniens gescheitert.

Dabei finden die Zerrissenheit der Sozialdemokraten und das Zögern ihres Kanzlers durchaus einen breiten Widerhall in der deutschen Gesellschaft. In jüngsten Meinungsumfragen sprach sich jeweils eine Mehrheit der Befragten gegen die Lieferung von Kampfpanzern aus. Allen Kritikern des Kanzlerkurses muss klar sein – Olaf Scholz mag zweifeln und zaudern, doch damit steht er bei weitem nicht allein. Und dafür gibt es gute Gründe.

Zuerst ist da natürlich der so berechtigte wie banale Wunsch nach Frieden. Auch müssen Diplomatie und Gespräche grundsätzlich Vorrang haben, weil der alte Helmut-Schmidt-Satz noch immer gilt: „Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen.“ Und dann gibt es da leider auch noch eine Reihe weit weniger ehrenhafter Motive. Es sind Ignoranz – „was geht uns eigentlich die Ukraine an?“, Egoismus – „wir müssen an uns und unser Verhältnis zu Russland denken“ – und mitunter eine gehörige Portion Anti-Amerikanismus – „die USA benutzen uns nur für ihren Imperialismus“.

SPD-Kanzler Olaf Scholz (Mitte) spricht mit und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, links) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Während sich Grüne und Liberale schon länger offen zeigen für die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine, zögern Scholz und seine Sozialdemokraten. Mit ihren Zweifeln sind sie nicht allein: In den jüngsten Umfragen spricht sich eine Mehrheit der Befragten in Deutschland gegen die Lieferung aus. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archiv

Lassen wir hier alles Unehrenhafte außen vor, so ist festzustellen: Alle ernstzunehmenden Vorbehalte sind nach fast elf Monaten Krieg längst unter den Kriegstrümmern begraben. Wladimir Putin eskaliert, wann er will und wie er will – und das von Anfang an. Der russische Präsident beansprucht für sich nicht nur die Eskalationsdominanz, sondern auch die Interpretationshoheit. Zugleich lässt er seine Soldaten einen auf bloße Zerstörung, auf Zermürbung und Vernichtung ausgerichteten Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung führen. Und er will bisher nicht verhandeln – es sei denn, die Ukraine wäre bereit, sich Russland zu unterwerfen. All das ist die Basis, auf der es nun zu entscheiden gilt. Hat die westliche Allianz da wirklich eine Wahl? Alles andere als eine Lieferung der Leopard-Panzer wäre ein Verrat an der Ukraine und unseren eigenen Werten.