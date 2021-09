Ein Kompromiss

Datenschutz und Arbeitnehmerrechte genießen zu Recht einen hohen Stellenwert. Was aber, wenn diese Rechte die körperliche Unversehrtheit Dritter gefährden?

Die Bundesregierung hat sich in der Coronakrise mit der Impf-Auskunftspflicht für Arbeitnehmer lange schwer getan, auch wegen angeblich hoher juristischer Hürden. Warum eigentlich? Für das Personal an Schulen und Kitas ist seit geraumer Zeit der viel weitergehende Nachweis einer Immunisierung gegen Masern Pflicht. Und in sicherheitskritischen Bereichen wie der Chemieindustrie müssen sich Bewerber oft sogar Drogentests unterziehen.

Nun kommt die Auskunftspflicht in Kitas, Schulen und Pflegeheimen. Ein klassischer Kompromiss. Immerhin: Gerade für Pflegeheime bedeutet das eine erhebliche Verbesserung, können sie doch nun Begegnungen zwischen ungeimpftem Personal und immungeschwächten oder infizierten Bewohnern besser reduzieren.

Angesichts der anschwellenden vierten Corona-Welle und der wachsenden Impfmüdigkeit wäre eine weiter reichende Entscheidung wünschenswert gewesen. Doch damit ist vor der Wahl wohl kaum noch zu rechnen.