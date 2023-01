Ein Offenbarungseid

Schlimme Hängepartie in Ramstein: Die westliche Allianz kann sich immer noch nicht auf die Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern an die Ukraine einigen, und der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist – gerade einmal 24 Stunden im Amt – vor allem mit der Verteidigung seines Kanzlers Olaf Scholz und dessen immer merkwürdiger anmutenden Sonderweges beschäftigt. Deutschland blockiert, derweil Pistorius Panzer zählen lässt – es ist ein einziger Offenbarungseid.

Alles Flehen der Ukrainer hat nichts genutzt, noch immer bleibt die Lieferung der Kampfpanzer aus deutscher Produktion blockiert. Dabei nutzt das ergebnislose Ringen der westlichen Verbündeten nur einem: Wladimir Putin. Der Kriegsverbrecher im Kreml kann sich die Hände reiben.

Wenn Pistorius sagt, er habe sein Ministerium nun erst einmal beauftragt, die Bestände an Leopard-Panzern in der Bundeswehr und in der deutschen Rüstungs­indus­trie zu prüfen, ist das entweder bloße Hinhaltetaktik oder aber ein politischer Offenbarungseid. Ein Skandal bleibt es so oder so, denn man fragt sich: Was ist denn in den vergangenen elf Monaten im SPD-geführten Verteidigungsministerium passiert? Das ist zwar nicht Pistorius vorzuwerfen, dem Kanzler und seiner Partei aber umso mehr. Kein Wunder, wenn da sogar die Koalitionspartner FDP und Grüne schäumen vor Zorn.

Die Ratlosigkeit über das deutsche Zögern zieht auch international immer weitere Kreise – und das nicht nur in den Medien, sondern auch in den Regierungszentralen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin konnte sein Unverständnis in der abschließenden Pressekonferenz kaum verbergen – auch wenn er die deutschen Zusagen im Bereich der Luftabwehr ausdrücklich lobte.

SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz ist noch immer nicht bereit, die Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine freizugeben. Foto: Carsten Koall/dpa

Fakt aber bleibt: Deutschland isoliert sich zunehmend und bringt so zugleich die Stärke der westlichen Allianz in Gefahr. In der Ukraine geht derweil das Sterben ungebremst weiter. Russland zerbombt alles Leben und kommt seiner allseits für das Frühjahr erwarteten Großoffensive Tag für Tag näher. Wir aber bauen darauf, uns weiter hinter den USA verstecken zu können – verkappter Erpressungsversuch inklusive. Das ist keine kluge Besonnenheit, das ist ein einziges Armutszeugnis.

