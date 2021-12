Der Jubel darüber hält sich jedoch in Grenzen. Novavax werde kein „Game Changer“, hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schon am Wochenende abgewunken.



Medizinisch mag das zutreffen. Biontech und Moderna sind millionenfach erprobt und hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen – bei Moderna sind das seltene Entzündungen am Herzen bei Jüngeren – gut dokumentiert. Psychologisch aber darf Novavax nicht unterschätzt werden. Denn das Mittel arbeitet ja nach einem ganz anderen Wirkverfahren als alle bisherigen Präparate. Impfskeptiker könnten sich also gesichtswahrend für das neue Serum entscheiden, ohne das sich selbst oder anderen als Einknicken eingestehen zu müssen.



Novavax baut also eine Brücke. Wenn sie von vielen noch Ungeimpften beschritten wird, könnte der Impfstoff doch noch positive Wirkung entfalten. Klar ist aber auch: Der wirkliche „Game Changer“ heißt Omikron. Weitere Virus-Mutationen sind absehbar – und damit die Notwendigkeit weiterer Impfungen. Corona ist leider noch längst nicht besiegt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar