Eine Chance für alle

Die Wirtschaft und die Verkehrswende in OWL

Die Debatte um eine Verkehrswende gewinnt vor allem in den größeren Städten an Intensität – und an Schärfe. Das Thema entwickelt sich zusehends zu einem Lagerstreit zwischen Auto-Befürwortern und -Gegnern. Eine Versachlichung und eine auf echten Dialog ausgelegte Diskussion kann dem Prozess nur gut tun.

Von Oliver Horst