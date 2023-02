Eine Region im Elend

Erdbeben in Syrien und der Türkei

Rettungskräfte, die ein kleines Mädchen aus den Trümmern ziehen, Männer, die mit bloßen Händen nach Verschütteten graben: Es sind herzzerreißende Bilder, die uns aus dem türkisch-syrischen Erdbebengebiet erreichen. Immerhin: Die inzwischen sehr professionelle internationale Nothilfe läuft mit großem Tempo an – und jeder Euro an Spenden ist in dieser Situation ebenso segensreich wie willkommen. Doch das allein wird nicht ausreichen.