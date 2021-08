Es geht um alles

Nein, auch die neueste Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen meint es nicht gut mit Armin Laschet. Die CDU/CSU fällt auch hier auf maue 22 Prozent, so dass die SPD gleichziehen kann.

Und Laschet selbst kassiert vernichtend schlechte persönliche Werte. Kein Wunder, dass die Unruhe in den Noch-Kanzlerin-Parteien so wächst, wie die Stimmung in den Keller rauscht. Doch ein Austausch des Kandidaten durch CSU-Chef Markus Söder, den angeblich 70 Prozent der Unionsanhänger begrüßen würden, wäre vier Wochen vor der Wahl reines Harakiri.