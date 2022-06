Es geht weiter abwärts

Nie zuvor hat die katholische Kirche in Deutschland so viele Mitglieder verloren wie im vergangenen Jahr. 359.338 Katholikinnen und Katholiken haben ihrer Kirche 2021 den Rücken gekehrt. Der Abwärtstrend stellt die Frage nach der Zukunftsfähigkeit einer Institution, die zwischen der immer noch schleppenden Aufarbeitung der Missbrauchsskandale und fehlender Reformfähigkeit festzustecken scheint. Wo aber soll neue Hoffnung und Zuversicht herkommen, wenn der Glaube in seinen Grundfesten erschüttert ist?

Von Ulrich Windolph