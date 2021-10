Extrem schädlich

Wandmalerei in einer Kirche in Edinburgh. In Schottland tagt der UN-Klimagipfel.

Das „starke Signal“ in Richtung der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow hat es gegeben – aber es fiel so ganz anders aus als erhofft.



China und Russland gar nicht erst erschienen, die anderen Staatenlenker in ihren Partikularinteressen gefangen: Es dürfte schwer werden, diesen Trend in den 14 Tagen von Glasgow umzudrehen. Dabei hatte die UN-Klimachefin zum Auftakt der Weltklimakonferenz nicht an kraftvollen Worten gespart.