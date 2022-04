Fataler Fehler

Es ist ein Szenario, das vor weniger Jahren noch völlig undenkbar schien: eine Inflationsrate jenseits der Sieben-Prozent-Marke und gleichzeitig ein schwächelndes Wachstum, das bei einem Gaslieferstopp Russlands sogar in eine Rezession umschlagen kann. Stagflation nennt man diese Lage – und die ist zu Recht gefürchtet.

Noch ist die starke Preissteigerung in Europa vor allem von den hohen Energiekosten getrieben. Doch schon bald dürfte die Inflationswelle auf den Arbeitsmarkt übergreifen. Das heißt: Die Gehälter steigen kräftig, was wieder die Inflation anheizt – mit der Folge neuer hoher Einkommensforderungen der Gewerkschaften: die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale kommt in Gang.