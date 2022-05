Im Abwärtsstrudel

So schnell kann es gehen: 2017 feierte die FDP freudetrunken ein Rekord-Ergebnis, jetzt gab es am Wahlsonntag Selters statt Sekt. Die Fassungslosigkeit ist groß. Dabei stand die NRW-FDP noch im Herbst glänzend in den Umfragen da und lag zeitweise bei 13 Prozent. Wie konnten die Liberalen in solch einen Abwärtsstrudel geraten?

