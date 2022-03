Wenn FDP-Chef Christian Lindner Klinik-Beschäftigte fragen würde, was sie vom „Freedom Day“ an diesem Sonntag halten, dann würden sie sich vermutlich die Freiheit nehmen, ihm offen die Meinung zu sagen: gar nichts!

Da aber Lindner offenbar weder Ärzte noch Pflegepersonal gefragt hat, treiben die Liberalen SPD und Grüne in der Ampel-Koalition in eine Lockerungsspirale, die einem Sturzflug gleicht – bei hoher Absturzgefahr. Während der ehedem dauerwarnende Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dem Treiben mehr oder weniger ungerührt zuschaut, hangeln sich die Bundesländer nun an Übergangsregelungen entlang, um die Maskenpflicht zumindest vorläufig noch in öffentlichen Innenbereichen aufrecht zu erhalten. Eine Maskenpflicht, für die sich übrigens sogar der Bundesverband des Modehandels weiter ausspricht.