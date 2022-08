Gefährliche Tendenzen

Grünen-Politikerin Bettina Jarasch wollte vor einem Jahr Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden und hat es zur Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz gebracht.

Bundesweit ist die 53-Jährige weniger für ihren Posten bekannt als für einen vermeintlichen Skandal, den sie im Wahlkampf ausgelöst hatte. Bei einer Veranstaltung hatte Jarasch gesagt: „Ich wollte lange Zeit Indianerhäuptling werden. Leider gab es da keine weibliche Form.“ In der Tat ist eine „Häuptlingin“ bei Apachen, Irokesen und Sioux nicht so verbreitet. Der Hinweis auf die fehlende weibliche Form reichte aber nicht, um eine Kampagne gegen sich zu verhindern. Einzelne Grüne hielten ihr wegen der Verwendung des Wortes „Indianer“ Rassismus vor. So musste Jarasch Buße tun und sprach von „unreflektierten Kindheitserinnerungen“ und dass „auch ich dazulernen muss“.