Geht Putin bis zum Äußersten?

Putins gezielte Dauerverstöße gegen das Völkerrecht in der Ukraine können nicht davon ablenken, dass sich Experten längst mit einer anderen Frage beschäftigen: Liegt ein völliger Kollaps seines brutalen Abenteuers und vielleicht auch seiner Herrschaft in der Luft?

Angriffe gab es am Montag auch auf Lviv.. Foto: dpa

Willkürliche Attacken auf Kinderspielplätze und Straßen in ukrainischen Städten – und das zur Hauptverkehrszeit: Wladimir Putin setzt einmal mehr auf barbarische Gewalt gegen Zivilisten. Dies als eine angemessene Reaktion auf „Terroranschläge“ der Ukraine zu bezeichnen, womit er wohl die Attacken auf die Krim-Brücke meint, zeigt seinen Drang zur Brutalität bis zum Äußersten. Nun werden Millionen Menschen in Angst und Schrecken versetzt, lange von einer labilen Ruhe gekennzeichnete Städte geraten wieder ins Visier von Luftangriffen. Dazu die Drohung, das sei erst der Anfang.

Die Ukrainer trotzen diesem Dauerdruck, der auch noch von nuklearer Weltuntergangsrhetorik Putins überlagert wird. Je deutlicher die Niederlagen des Kremls zutage treten, je rissiger offenbar auch seine Machtbasis in Moskau wird, desto mehr setzt Putin auf sein verbliebenes Mittel: die Eskalationsdominanz. In seiner kruden Logik gibt es keinen anderen Weg. Einzugestehen, dass sein großes Ziel, sich die Ukraine einzuverleiben, gescheitert ist, wäre bitter. Auch eine Konzentration auf ein kleineres Ziel würde für ihn einen Gesichtsverlust bedeuten. Doch seine gezielten Dauerverstöße gegen das Völkerrecht können nicht davon ablenken, dass sich Experten längst mit einer anderen Frage beschäftigen: Liegt ein völliger Kollaps seines brutalen Abenteuers und vielleicht auch seiner Herrschaft in der Luft?