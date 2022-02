Kommentar zum Abschluss der Olympischen Winterspiele in Peking

Besonders genoss China aber wohl den Blick auf den finalen Medaillenspiegel: Da lag man vor den USA.

Jedoch: Viele der Prognosen über die Spiele sind nicht eingetroffen. Durch manipulierte Coronatests wurden Wettkämpfe nicht beeinflusst. Die Bedingungen in Quarantäne-Hotels wurden deutlich verbessert. Die Stimmung war nicht schlechter als bei den meisten Sportveranstaltungen unter Coronabedingungen (Sind die Stadien voll, wird wegen der Coronagefahr gemeckert, bleiben sie leer, mangelt es am Partygefühl: Man sollte sich da mal entscheiden). Es gab, Stand heute, erfreulich wenige positive Dopingtests.

Und aus deutscher Sicht erfreulich viele Medaillen und starke Platzierungen. Diese Erfolge führten sicher auch dazu, dass hierzulande gar nicht so häufig mit Hilfe der Fernbedienung gegen das Internationale Olympische Komitee (IOC) und den Gastgeber China demonstriert wurde. Die Einschaltquoten waren klar besser als bei den Sommerspielen in Tokio 2021. Will sagen: Gold glänzt – wie immer.

Das IOC, oder andere Sport-Großorganisationen, kritisch zu betrachten, ist wichtig und richtig. Nur langsam bekommt die Kritik einen moralinsauren Touch. Ein Beispiel: An Bildern von der Sprungschanze der Big-Air-Freestyler in Shijingshan entzündeten sich Diskussionen. Die Anlage steht in einem alten Industriegebiet, im Hintergrund sind Kühltürme und ein stillgelegtes Stahlwerk zu sehen. „Was machen wir hier?“ und „Wie kann man nur?“ war prompt der Tenor. Ein ähnliches Bild bei Sommerspielen im Ruhrgebiet wäre dagegen wohl unisono mindestens als geglückt bezeichnet worden.

Die nächsten Winterspiele finden 2026 in Italien statt. Dann wird wohl der wiedergewählte Präsident Sergio Mattarella die Spiele eröffnen – ganz sicher aber nicht Silvio Berlusconi, der lange ein ernster Kandidat war. Aus medienwissenschaftlicher Sicht eigentlich schade.