In der Ukraine stirbt leise die Hoffnung

Vier Monate nach Kriegsbeginn hat die Ukraine den Rückzug ihrer Truppen aus der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes angeordnet. „Es ist jetzt eine Situation, in der es keinen Sinn macht, in zerschlagenen Stellungen auszuharren“, sagte dazu Serhij Hajdaj, der Gouverneur des Gebiets Luhansk. Nur eine rationale militärische Entscheidung also - oder doch auch ein Zeichen dafür, dass in der Ukraine jeden Tag ein bisschen die Hoffnung stirbt?

Von Ulrich Windolph