In Selbstsortierung

Schlägt in der CDU jetzt die Stunde von Friedrich Merz?

An den Ambitionen des 65-Jährigen bestehen keinerlei Zweifel, und die Tatsache, dass erstmals in der Geschichte der CDU ein Mitgliederentscheid diese Personalweiche stellt, spielt Merz in die Karten.

Denn: Unter den Spitzenleuten, die man auf dem Kandidaten-Karussell wähnt, dürfte Merz innerhalb der Partei die mit Abstand größte Popularität genießen. Und der Parteitag, der den Vorsitzenden zu wählen hat, wird sich an das Basis-Votum zu halten haben. Gäbe es eine solche Mitgliederbefragung nicht – der Parteitag käme womöglich zu einer anderen Personalentscheidung. Insofern führt der – zweifellos unausweichliche – Schritt hin zur Mitgliederbefragung nicht zwangsläufig zu neuer Einigkeit und Geschlossenheit in der CDU.

Es gehört zu den großen Fehlern der Aufarbeitung der schweren Niederlage bei der Bundestagswahl, zu glauben, Kanzlerkandidat Armin Laschet sei durch die überwältigende Mehrheit der Mitglieder in diese Rolle getragen worden; nein, nicht einmal die Kreisvorsitzenden waren an diesem Prozess wirklich beteiligt worden. Die Konsequenz: Die eigenen Leute haderten mit dem Kandidaten, die Partei halste sich damit ein erstes großes internes Mobilisierungsproblem auf.

Der Blick aufs Personaltableau zeigt, dass es unabhängig davon, wen die CDU auf den Chef-Schild heben wird, in jedem Fall eines weiteren Einigungsprozesses bedarf. Wie Merz stünde auch Carsten Linnemann für den Wirtschaftsflügel, was der starke Arbeitnehmerflügel in der Christdemokratie um Karl-Josef Laumann durchaus mit Sorge sieht.

Die CDU in der Opposition: Da braucht es natürlich einen starken Debattenredner, der die Regierung im Parlament vor sich her treibt, sie angreift. Mit Eloquenz, Esprit und Leidenschaft. Auch dafür stünde Friedrich Merz, durchaus im Unterschied zum amtierenden Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus, der in der Abgeordneten-Mannschaft längst nicht mehr unangefochten agiert.

Viele Fragen und freie Ämter, bisher aber kaum Antworten: Die Selbstsortierung der CDU wird noch eine Weile dauern.