Ist Scholz die SPD?

Olaf Scholz am Freitag bei seinem Wahlkampfauftritt in Bielefeld.

Daran dürfte sich bis zum Wahltermin kaum etwas ändern, weil es fortan wohl nur noch um Armin Laschet und Olaf Scholz gehen wird. Einer der beiden Spitzenkandidaten dürfte zum nächsten Bundeskanzler gewählt werden. Scholz hat das Momentum auf seiner Seite, weil die Union wegen des noch schwachen Auftritts von Laschet nicht mehr nur an die FDP verliert, sondern nun auch direkt an die SPD – denn viele Wähler sehen in Scholz den geeigneteren Regierungschef. Diesen Trend können CDU und CSU nur stoppen, wenn Laschet klarere Positionen bezieht.