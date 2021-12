Jetzt gilt's, Olaf Scholz!

Es ist vollbracht: Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Was heute keine Überraschung mehr ist, kommt doch einer mittelgroßen Sensation gleich, wenn man sich die politische Lage von vor sechs Monaten in Erinnerung ruft. Der Mann hat eine Chance genutzt, die er eigentlich gar nicht hatte. Deshalb: Hut ab und Respekt für diese Leistung!



Auf den Merkel-Nachfolger Scholz und seine Regierung wartet ein Berg an Ar­beit. Dabei lauern – allen gegenseitigen Lobhudeleien der ungleichen Koalitionspartner zum Trotz – reichlich Konfliktfelder. Allein die Tatsache, dass die SPD die Sozialstaats- und Sicherheitsthemen besetzt, während Grüne und FDP ihren Schwerpunkt bei den Freiheits- und Fortschrittsthemen haben, könnte zum Problem werden. Steht hier schon bald die Fraktion behaglicher Kontinuität gegen die der forschen Zukunftsanbetung?



Zudem: Die starke Clusterbildung der Ressorts kann effektiv sein und sich damit als klug erweisen, sie birgt aber auch Sprengstoff, weil die jeweils anderen Koalitionspartner weitgehend außen vor sind. Das gilt besonders für die Ministerien der Grünen, die untereinander große Schnittmengen aufweisen. Wird hier bald durchregiert, und SPD und FDP müssen zuschauen? Schließlich dürfte die moralische Rigorosität der Außenministerin Annalena Baerbock im deutlichen Widerspruch zum kompromissorientierten Kurs ihres Kanzlers stehen.



Über allem aber steht für das erste Kabinett Scholz die Bekämpfung der Corona-Krise. Bleiben hier die Erfolge aus, wird vieles andere Schall und Rauch sein. Vor allem vom neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird beinahe Übermenschliches erwartet. Auch der Koalitionsvertrag ist ambitioniert – die Fallhöhe für die selbst ernannte Fortschrittskoalition folglich groß. Und die 100 Tage Schonfrist wird es in diesen aufgewühlten Zeiten kaum geben. Man kann allen Verantwortlichen deshalb im Sinne unseres Landes nur viel Glück wünschen. Und nun: An die Arbeit, Ihr Ampel-Koalitionäre!